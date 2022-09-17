Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te dolmuş otomobille çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Karabük'te dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 100. Yıl Mahallesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. M.Ç. (62) idaresindeki 37 SF 742 plakalı otomobil, İ.K. (59) idaresindeki 78 M 0187 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ç. ile dolmuş sürücüsü İ.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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