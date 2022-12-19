Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 88 bin 966 kişi izledi. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

Arjantin karşılaşmanın ilk yarısında, 23. dakikada Messi ve 36. dakikada Di Maria ile 2-0 öne geçti. Fransa ise mücadelenin ikinci yarısında 80. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Dev mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde karşılıklı goller

Uzatma dakikalarının ilk bölümü dengede geçti. 105+1. dakikada Arjantin net bir fırsatı kullanamadı. Savunma arkasına iyi kaçan Lautaro Martinez, ceza sahasında sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris'ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.

116. dakikada Fransa bir penaltı daha kazandı. Mbappe'nin şutunda, Montiel ceza sahasında elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltıyı kullanan Mbappe, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 3-3.

Uzatmanın son bölümü de büyük heyecana sahne oldu Kolo Muani, karşı karşıya pozisyonda şutunu attı, kaleci Martinez ayaklarıyla golü önledi. Ardından Arjantin'de Lautaro Martinez müsait bir kafa vuruşunda meşin yuvarlağı auta yolladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Penaltılarda kazanan Arjantin

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Karşılaşmayı penaltılarla kazanan Arjantin oldu. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin 36 yıllık özlemine son verdi.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Turnuvada 4. randevu

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Arjantin üçüncü yıldızı armasına ekledi

Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, son şampiyon Fransa’yı Katar’da yenerek armasına üçüncü yıldızı ekledi.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Messi kariyerindeki tek eksik kupayı kazandı

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva olan Dünya Kupası’nı da kariyerine ekledi.

Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı. Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon olmuştu.

Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Messi, yaptığı vuruşla kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

36. dakikada Di Maria farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Hızlı gelişen atakta Messi, Allister, Di Maria arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Di Maria, sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Lloris'in yanından uzak köşede filelere gönderdi.

Tangocular 59. dakika 3. golüne yaklaştı. Fransa savunması arkasına atılan pasa hareketlenen Alvarez, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sert vurdu. Direk dibine yerden gelen topu kaleci Lloris, iki hamlede kontrol etti.

Maç boyu etkisiz kalan Fransa, 71. dakikada Mbappe ile tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mbappe, açısını düzeltip ceza sahasına yaklaştı. Mbappe'nin sert şutunda top üstten auta gitti.

Fransa'ya Arjantin karşısında beraberlik için yalnızca 2 dakika yetti. Fransa, 2 dakikada Mbappe ile bulduğu 2 golle, skora eşitliği getirdi.

80. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. 2-1 Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kylian Mbappe, yaptığı vuruşla kaleci Emiliano Martinez'in sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturdu.

81. dakikada Mbappe kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru eşitledi. 2-2 Mbappe, Thuram ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Martinez'in sağından uzak köşede filelerle buluşturdu.

108. dakikada Arjantin, Lionel Messi ile 3-2 öne geçti. Ceza alanında topla buluşan Martinez'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Hugo Lloris topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Messi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

118. dakikada ikinci kez beyaz noktanın başına gelen Mbappe skoru 3-3'e getirdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mbappe, yaptığı vuruşla kaleci Martinez ve topu ayrı köşelere gönderdi.

90+7. dakikada Arjantin, Messi ile tehlikeli geldi. Fransa ceza sahası önünde topla buluşan Messi, açısını düzeltip çok sert vurdu, kaleci Lloris topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Final yolu

Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.

Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz.

Arjantin: Emiliano Martinez, Tagliafico (Dk. 120+1 Dybala), Romero, Otamendi, Molina (Dk. 91 Montiel), Rodrigo de Paul (Dk. 102 Paredes), Di Maria (Dk. 64 Acuna), Allister (Dk. 116 Pezzella), Fernandez, Alvarez (Dk. 103 Lautaro Martinez), Messi.

Fransa: Lloris, Varane (Dk. 113 Konate), Kounde (Dk. 120+1 Disasi), Upamecano, Hernandez (Dk. 71 Camavinga), Tchouameni, Rabiot (Dk. 96 Fofana), Griezmann (Dk. 71 Coman), Giroud (Dk. 41 Thuram), Mbappe, Dembele (Dk. 41 Kolo).

Goller: Dk. 23 (penaltıdan) ve 108 Lionel Messi, Dk. 36 Di Maria (Arjantin), Dk. 80, 118 (penaltıdan) ve 81 Mbappe (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 45+7 Fernandez, Dk. 90+8 Acuna, Dk. 114 Paredes, Dk. 116 Montiel (Arjantin), Dk. 55 Rabiot, Dk. 87 Thuram, Dk. 90+5 (Yedek kulübesinde) (Fransa)