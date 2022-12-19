Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.