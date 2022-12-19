Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun’un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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