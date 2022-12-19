Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 08:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın'da hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bartın'da hafif ticari aracın, patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın-Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde meydana geldi.
Hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile papattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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