Kaza, Bartın-Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde meydana geldi.

Hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile papattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.