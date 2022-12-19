Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 08:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotograf: İHA]
Van'da, narkotik ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 6,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.” denildi.
Etiketler: Uyuşturucu Van Narkotik
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