Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Khalifa Stadı'ndaki mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.

Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu.

Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari’den geldi.

Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

[Fotoğraf: AP]

Hırvatistan ikinci kez üçüncü oldu

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.

2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Fas tarih yazdı

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.

Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

HIRVATİSTAN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ! İŞTE HIRVAT OYUNCULARIN ÜÇÜNCÜLÜK SEVİNCİ! pic.twitter.com/6lLqkDiBu7 — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic'in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! pic.twitter.com/gdQCeWaVvy — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

Fas, Achraf Dari'nin 9. dakikada attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakim Ziyech'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Lovro Majer'in ters vuruşunda topu iyi takip eden Achraf Dari altıpasta kafa vuruşunu yaptı ve skor 1-1'e geldi.

GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... pic.twitter.com/SPhPz0JXLa — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

42. dakikada Orsic Hırvatistan'ın yeniden 2-1 öne geçirdi. Lovro Majer ve Bilal El Khannouss arasında yaşanan ikili mücadele sırasında topla buluşan Marko Livaja sol kanattan koşu yapan Mislav Orsic'e ara pasını attı. Ceza sahası sol çaprazda Mislav Orsic bekletmeden yaptığı şık plase vuruşta Bono'nun müdahalesine rağmen yan direkten dönen top ağlarla buluşturdu.

GOOLL! | ORSIC'TEN MÜKEMMEL PLASE, HARİKA BİR GOL! HIRVATİSTAN TEKRAR ÖNDE! pic.twitter.com/e7rM9SiFgU — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

Hırvatistan'ın Dünya Kupası serüveni

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Fas'ın Dünya Kupası serüveni

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Stat: Khalifa

Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Kramaric (Dk. 61 Vlasic), Majer (Dk. 66 Pasalic), Orsic (Dk. 90+5 Jakic), Livaja (Dk. 66 Petkovic).

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq (Dk. 67 Amallah), Dari (Dk. 64 Banoun), Attiyat, Amrabat, Ziyech, Sabiri (Dk. 46 Chair), Khannous (Dk. 56 Ounahi), Boufal (Dk. 64 Zaroury), Nesyri.

Goller: Dk. 7 Gvardiol, Dk. 42 Orsic (Hırvatistan), Dk. 9 Dari (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 69 Ounahi, Dk. 85 Amallah (Fas)