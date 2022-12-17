İlk yarının son maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Galatasaray Petrol Ofisi, Osmanlı Stadı'nda liderlik maçına çıktı.

Çekişmeli geçen maçta başkent ekibinin golünü 17. dakikada Yuli attı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz, devreyi lider bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öksüz, ligde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlattı.

"9 maçta 8 galibiyet, bir de beraberlik aldık. Galatasaray ligin en güçlü ve zor takımıydı. Onları yenip devre arasına lider girdiğimiz için çok mutluyum. İkinci yarıyı da lider tamamlayarak direkt çeyrek finale çıkmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında kupayı Ankara'ya getirmek istiyoruz. Tüm futbolcularımızı tebrik ederim. Bize her zaman destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a da çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Takımın kaptanı ve aynı zamanda kalecisi Selda Aksöz ise maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

"Maça iyi hazırlanmıştık. Böyle bir sonucu zaten bekliyordum. En uğurlu eldivenimi giydim. İkinci yarı da daha da üstüne koyacağız. Bu bize yetmez çünkü. Hedefimiz şampiyonluk."

Futbolcular maçın sonunda teknik heyetle büyük sevinç yaşadı.