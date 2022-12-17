Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
[Fotograf: AA]
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay takım final atışları yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Makaralı yay erkeklerde Vira Okçuluk Spor Kulübü, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya kazandı.
21 yaş altında erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi birinciliği elde etti.
[Fotoğraf: AA]
Şampiyona 18 Aralık Pazar günü makaralı yay bireysel final atışları ile sona erecek.
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