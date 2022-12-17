Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen yarışmalarda, 41 ilden erkeklerde 308, kızlarda 285 olmak üzere 593 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda 14 yaş altı kategoride, kızlarda Sena Çakmak, erkeklerde Doruk Saldamlı, kız kulüplerde Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği, erkek kulüplerde Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği birinciliğe ulaştı.

16 yaş altı kategoride, kızlarda Zeynep Özkara, erkeklerde Yunus Emre Yıldız, kız kulüplerde Eskişehir İl Karması, erkek kulüplerde Ağrı İl Karması birinciliği elde etti.

[Fotoğraf: AA]

18 yaş altı kategoride ise kızlarda Ceyda Melek Pınar, erkeklerde Yasin Ozan, kız kulüplerde Kars İl Karması, erkek kulüplerde Ağrı İl Karması birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları törenle verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarışların önce 81 ilin ilçelerinde, daha sonra şehir merkezlerinde ve bölgelerde yapıldığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Çintimar, bugün yarışların finalinin gerçekleştiğini belirtti.

"İnanılmaz altyapı geliyor. Bunlar önümüzdeki yıllar inşallah ülkemizin mesafe branşındaki altyapısını oluşturacak çocuklarımız. 81 ilimizden buraya gelen bütün antrenörlerimize, sporcularımıza, kulüp yöneticilerimize aynı ayrı teşekkür ediyorum."

Çintimar, çocuklara destek olunduğunu dile getirdi.

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle atletizm bu noktaya geldi. İnşallah bundan sonra daha da ileriye doğru hep birlikte gideceğiz."

[Fotoğraf: AA]