Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivasspor'a Hakan Arslan'dan iyi haber
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Hakan Arslan takımla çalıştı
Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Öte yandan Sivasspor'da sakatlığı geçen Hakan Arslan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ziya Erdal ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Sivasspor ile Esenler Erokspor, 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Etiketler: Sivasspor
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