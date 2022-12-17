Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOSFED Baja Kupası final ayağı Düzce'de başladı
[Fotograf: AA]
2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 4. ve son ayağında 1. etap yarışları Düzce'de başladı.
Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen yarışa katılan 20 ekip, Fındıklı Aksu'da yer alan 53,5 kilometre uzunluğundaki Ferdi Kılıçoğlu etabını geçecek.
Gün içerisinde 2 kez aynı etabı turlayacak ekipler, saat 14.00'te ikinci tura başlayarak günü 16.10'da tamamlayacak.
Yarış, 18 Aralık'ta Kaynaşlı ilçesinde 2 etapta koşularak son bulacak.
Organizasyonun ardından 2022 TOSFED Baja Kupası genel klasman ve sınıf birincileri belirlenecek.
Etiketler: Düzce
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