DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılının sulamada hamle yılı ilan edildiğini söyledi.

Yıldız, sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde, sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğinin altını çizdi:

"Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır."

"Çiftçilerimize yıllık 2 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık"

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini vurgulayarak, "Son 18 yılda Giresun'da inşa edilen 3 sulama tesisi ile 4 bin 640 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Giresun topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 2 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." dedi.