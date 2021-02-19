İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri iddia edilen İ.A. ve E.K'yi takibe aldı.

Bu kişilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 547 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.