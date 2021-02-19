Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri iddia edilen İ.A. ve E.K'yi takibe aldı.
Bu kişilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 547 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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