Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarını denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj, ruhsat, temizlik, maske ve sosyal mesafe kapsamında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Periyodik aralıklarla denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin eksiği olan işletmelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi hususunda tutanak tuttuğu aktarılan açıklamada, kurallara uyan işletmecilere ise zabıta ekipleri tarafından teşekkür edildiği ifade edildi.
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