AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "23 Haziran 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul halkımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetimini CHP'nin ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu’na vermişti. AK Parti olarak millet iradesinin tecellisini her şeyin üzerinde tutma sorumluluğumuz gereği kendisini tebrik ederek, yapılacak olan iş ve hizmetlerin denetim sorumluluğunu üstlenmiştik. Seçim sonuçlarına dikkatle baktığımızda İstanbul halkı aslında İstanbul’umuzda icra sorumluluğunu belediye başkanı seçtiği kişiye, karar ve denetim sorumluluğunu ise bize teslim etmiştir." dedi.

Polat sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu sorumluluk ve bilinçle, Türkiye’nin gözbebeği, şehrimiz olan İstanbul’u elbetteki hiçbir zaman kendi kaderine terk etmeyeceğimizi de söylemiştik. İcrayı denetlemek, düzeltmek ve gerekli gördüğümüz yerlerde uyarı ve hatırlatmaları yapmak, başta bölgenin milletvekilleri olarak bizlere düşmektedir. Her bir İstanbullunun hukukunu korumayı Halka ve Hakk’a sorumluluğumuzun bir gereği olarak hukuk ve adalet duygusuyla, İstanbullu hemşerilerimizin gözü-kulağı, sesi-soluğu ve vicdanı olmaya devam edeceğiz.

İstanbul, hepinizin bildiği çöpleri toplanmayan, suları akmayan, sokakları çamurdan geçilmeyen, rahat nefes alınamayan, Haliç’i ve diğer su alanları çamur deryasına dönmüş, adeta insanların kaçıştığı bir şehir halinde idi. 1994 seçimlerinde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gönül Belediyeciliği” devrimi ile artık İstanbul bambaşka bir çehreye bürünmüştü. Kısa süre içinde yapılan güçlü ve kararlı yatırımlarla 25 yıl gibi bir sürede şehrin mali yapısını, ulaşım olanaklarını, su ve atıksu altyapısını, doğalgaz ve enerji altyapısını, sosyal politikaları ile maddi ve manevi ihtiyaçları, kültür-sanat etkinlikleri ile tarihi ve kültürel zenginliğine kadar birçok alanda çok önemli hizmetlere kavuşturuldu.

Biz İstanbul’u sorunları çözülmüş, her geçen gün yatırımları devam eder bir halde, milletimizin tercihi üzere Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu’na teslim ettik. Ancak aradan geçen zaman gösterdi ki, İstanbul, sahip olduğu derinlik ve önemine uygun bir ciddiyetle yönetilmemektedir.

"16 bin kişinin iş akitleri feshedildi"

Seçimlerden önce oy kaygısıyla "İşçilere dokunmayacağız" diyen İBB Başkanı koltuğa oturduktan sonra vaatleri olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim öncesi oy almak için 'kimse işten çıkarılmayacak' diye verdiği namus sözünü çok çabuk unuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN ve SPOR AŞ başta olmak üzere 16 bin kişinin iş akitleri feshedildi. Koltuğa oturur oturmaz işçinin ekmeğine göz dikildi.

İhtiyaç fazlası personel bahanesiyle 14 bini aşkın işçi kardeşimizi işten attılar, yerine 15 bin kişiyi işe aldılar.

"Ulaşıma, Halk Ekmeğe, İspark’a, suya zam yapıldı"

CHP’li Ekrem İmamoğlu seçimden önce ‘’İstanbul’da hayatı ucuzlatacağız’’ diyerek İstanbullulardan oy istemesine rağmen, göreve gelir gelmez; Ulaşıma, Halk Ekmeğe, İspark’a, suya zam yapıldı. Hatta bununla da yetinmeyip “suyu ucuzlatacağım” vaatlerini dilinden düşürmeyen İBB Başkanı seçimden hemen sonra İstanbul suyuna yüzde 80’ varan oranlarda zam önerisini de meclise getirmiştir. İBB’deki AK Parti grubumuzun ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin karşı durmasıyla reddedilen bu zam tarifesi, İBB Başkanı tarafından “zorunlu fiyat düzenlemesi” şirinliğinde sunulmak istenmiş, daha sonra ise öfke ve kibirle seçilmiş belediye meclisinin kararını hakaret ve saygısızlıkla karşılamıştır.