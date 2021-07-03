DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Bafra ilçesinin yıllık 150 bin ton ile Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Toplam 230 bin sulama alanı içinde çeltik üretiminin yaklaşık 160 bin dekar alanda yapıldığı aktarılan açıklamada, sulama kanal ve kanaletlerin ise 30 bin dekar alandaki çeltik üretimine göre planlandığı vurgulandı.

Dolayısıyla kanallarla bu kadar alanın sulanmasının imkansız hale geldiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklığa bağlı olarak daha az su tüketilmesi elzem olmuştur. İlk defa 2019 yılında Bafra'da 3 çiftçi öncülüğünde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, İşletme Bakım Şube Müdürlüğü ve Bafra Kızılırmak, Altınkaya sulama birliklerinin kontrolünde başlanan damla sulama yöntemiyle toplamda 270 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi. Sarıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Besim Özaydın'ın 60'ar dekarlık yan yana bulunan iki arazisinde 2019 yılında damla sulama ve tava sulama yöntemiyle yaptığı çeltik mahsulünün ekiminden hasadına kadar tüm gelişmeleri takip edilerek sonuçları alınıp karşılaştırılması da yapılmıştır. Üretim sonuçlarının çok olumlu çıkmasıyla çiftçilerin yüzde 60 daha fazla kar edeceği, yüzde 80'e yakın su tasarrufu olduğu ortaya çıktı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapılan çalışmalarla 2020 yılında damla sulama ile sulanan çeltik alanının 3 bin dekara çıkartıldığını ve 43 çiftçinin bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdiğine işaret ederek, "2021 yılında ise damla sulama ile sulanan çeltik alanı 10 bin dekara çıkartıldı ve 121 çiftçi bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdi. 2022 yılında şebeke dışı alanlarda çeltik üretiminde damla sulama yöntemi zorunlu olacağı için 15 bin dekar alanda gerçekleştirilecek. Bu yöntemle 125 çiftçinin ekim yapacağı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.