Geçen hafta Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısının artması sonucu 6,2568'e kadar yükselen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 6,2545'ten tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." şeklindeki yazılı açıklaması, piyasalar tarafından "Fed'in yüzde 90 olasılıkla 50 baz puan indirim yapabileceği" şeklinde yorumlandı.

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi üst üste düşüşünü 7. işlem gününe taşırken, bugün son bir ayın en düşük seviyesi olan 97,8 seviyesini gördü.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,2350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,8885'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 8,0075'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi, geçen hafta boyunca etkili olan tepki yükselişini sürdürerek haftalık bazda yüzde 1,8 yükselişle 1,1050'ye çıktı.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15-6,25 bandının takip edileceğini kaydetti.