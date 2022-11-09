Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 9 Kasım 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,60 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 9 Kasım güncel döviz kurları…
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,24 artışla 18,5334'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 18,6030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,7340'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 21,4880'den satılıyor.
Dolar endeksi, dün düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 azalışla 109,6 seviyesinden tamamlamasının ardından şu sıralarda yatay seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının hemen altında 1,0070 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yatırımcıların ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunu benimsediğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de seçim sonuçlarının yanı sıra toptan eşya stokların izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 110,7'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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