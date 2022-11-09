Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.023 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 2,5 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.020,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.023 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2,3'lük yükselişinin ardından şu sıralarda 1.710 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi temkinli hareket ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de açıklanacak eylül ayı toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 ve 1.640 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.