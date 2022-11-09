Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
[Fotograf: AA]
Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Kazada vefat eden ve cenazeleri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Abdulkerim Kınay, Ebrar Tatlı, Eşref Tutak, Emrah Solmaz, Nevzat Taş, Serhat Bayraktutan ve Önder Gürbüz'ün kimlik tespitleri, yakınlarından alınan DNA örneklerinin gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumunda belirlendi.
Taş, Bayraktutan ve Gürbüz'ün cenazeleri Van'a, Tatlı, Tutak ve Solmaz'ın ise Patnos ilçesine, Kınay'ın da Siirt'e gönderildi.
8 ölü, 18 yaralı
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde dün akşam vefat eden Muhlise Işık'ın cenazesi de Erzurum'dan Diyadin ilçesine götürüldü.
Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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