Kazada vefat eden ve cenazeleri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Abdulkerim Kınay, Ebrar Tatlı, Eşref Tutak, Emrah Solmaz, Nevzat Taş, Serhat Bayraktutan ve Önder Gürbüz'ün kimlik tespitleri, yakınlarından alınan DNA örneklerinin gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumunda belirlendi.

Taş, Bayraktutan ve Gürbüz'ün cenazeleri Van'a, Tatlı, Tutak ve Solmaz'ın ise Patnos ilçesine, Kınay'ın da Siirt'e gönderildi.

8 ölü, 18 yaralı

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde dün akşam vefat eden Muhlise Işık'ın cenazesi de Erzurum'dan Diyadin ilçesine götürüldü.

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.