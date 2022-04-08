Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 8 Nisan 2022 güncel dolar kuru
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,74 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7450 liradan, euro 16,0190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7430 liradan alınan dolar 14,7450 liradan satılıyor. 16,0170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,0190 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7430 lira, euronun satış fiyatı ise 16,0680 lira olmuştu.
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz