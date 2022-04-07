TEM Otoyolu Sapanca geçişi Ankara istikametinde, U.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak F.G. idaresindeki tırla çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü U.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. ile H.K. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.