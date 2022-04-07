Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 23:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Sapanca geçişi Ankara istikametinde, U.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak F.G. idaresindeki tırla çarpıştı.
Meydana gelen kazada sürücü U.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. ile H.K. yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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