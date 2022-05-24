Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Mayıs 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 15,97’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,9770 liradan, euro 17,0430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,9750 liradan alınan dolar 15,9770 liradan satılıyor. 17,0410 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,0430 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 15,8400 lira, euronun satış fiyatı ise 16,8850 lira olmuştu.
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