Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 21 Ekim 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Merkez Bankası faiz kararını açıklandı. Politika faizini yüzde 16'ya düşürdü. Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,42’den işlem görüyor. İşte, 21 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,42 seviyelerinde işlem görüyor.
Merkez Bankası faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 200 baz puan düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmesine karar verildi.
Dolar ne kadar?
Dolar yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14:15 itibarıyla 9,42'ten işlem görüyor.
Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,2640 seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 10,8000'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselişle 12,7880'den satılıyordu.
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