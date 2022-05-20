İstanbul serbest piyasada dolar 15,9580 liradan, euro 16,9030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 15,9560 liradan alınan dolar 15,9580 liradan satılıyor. 16,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9030 lira olarak belirlendi.

Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, önceki gün doların satış fiyatı 15,9790 lira, euronun satış fiyatı ise 16,8080 lira olmuştu.