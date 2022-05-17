Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 15,5492'den tamamladı.

17 Mayıs güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,8 artışla 15,8290'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 yükselişle 16,5520'den, sterlin/TL yüzde 2,7 primle 19,6790'dan satıldı.

Dolar ne kadar?

Alış: 15,75

Satış: 15,77

Euro ne kadar?

Alış: 16,66

Satış: 16,71

Analistler, dolar endeksinde sınırlı düşüş yaşansa da 20 yılın en yüksek seviyelerinin korunduğuna işaret ederek, enflasyonist baskılara dair endişeler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin dolara olan talebin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.