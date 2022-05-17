Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Mayıs 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 15,63’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,6360 liradan, euro 16,3370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,6340 liradan alınan dolar 15,6360 liradan satılıyor. 16,3350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,3370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 15,5730 lira, euronun satış fiyatı ise 16,2160 lira olmuştu.
Sıradaki Haber
Denizli’de 6 FETÖ’cü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz