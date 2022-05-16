Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
[Fotoğraf: AA]
Bartın’da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın (50) üzerine düştü.
Olay, öğle saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bartın
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