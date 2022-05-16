Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de engeli bulunan 80 genç, yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.
11. Komando Tugay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende, askeri elbiselerini giyen engelli gençlere bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.
Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, tüfeklerin bulunduğu masaya ellerini koyup yemin etti.
Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan askerler, törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve aileler katıldı.
Etiketler: Denizli
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