Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede, ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ancak mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esecek, görüş mesafesi iyi olacak.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.