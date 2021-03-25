Gümüşhane'de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Kürtün'de 15, Kelkit'te 2, Köse'de 2 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Zigana, Tersun, Vauk, Pekün ve Kostan dağları geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından erken çiçek açan badem ve kayısı ağaçlarının dalları da kar altında kaldı.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde gece yağan kar dolayısıyla merkezde 1, Dereli ilçesinde de 7 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Bayburt

Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 32, ilçelerden Aydıntepe'de 12, Demirözü'nde 13 olmak üzere 57 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Çamlıhemşin'de 7 ve İkizdere'de 24 olmak üzere 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yollarda 17 iş makinesi ve 30 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'in orta ve yüksek rakımlı kesimlerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçelerden Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 10 köy yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Artvin-Ardahan devlet kara yolu Sahara Geçidi'ndeki kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kış turizminin gözde yerlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kentin önemli mesire yerlerinden Kafkasör Yaylası da beyaza büründü.