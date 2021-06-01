Erzurum'daki kırsal mahallelerde ve il merkezinde sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre bahçede İstiklal Marşı'nı okudu.

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin, büyük sevinç yaşadığı gözlendi.

Ağrı'da okul bahçelerinde öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmenleriyle hasret giderip sohbet eden öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

Aslangazi köyü İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin öğretmenlerine sarılmak istemesi ve bayramda topladıkları şekerleri vermesi güzel görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Didem Yılmaz, okulu ve öğretmenlerini çok özlediğini belirterek, "En çok öğretmenimi özledim çünkü o benim dünyadaki en iyi öğretmenim oldu. Koronavirüs bittikten sonra en çok öğretmenime sarılıp öpeceğim." diye konuştu.

Kars'ta aileleriyle okula gelen minik öğrenciler, ateşleri ölçülerek okullara alındı.

Kovid-19 nedeniyle belirlenen tedbirlere göre okula gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflarına geçti.

Sarıkamış ilçesinde de ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alınan çocuklar, okullarına kavuştukları için mutluluk yaşadı.

Ardahan'da sabah erken saatlerde okula gelen öğrencileri, bahçede öğretmenleri karşıladı.

23 Şubat İlkokulu'na velileri ile gelen öğrencilere, okul idarecileri çikolata ikram etti.

Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, dönemin eğitim camiası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Iğdır'da velileriyle okula gelen öğrenciler, bahçede sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dersliklere alındı.

Sadece öğrencilerin girişine izin verilen okullarda, veliler de bahçeden çocuklarının yeniden okula gitme heyecanını izledi.

Tunceli'de sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Okul bahçelerinde İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra Kovid-19 kurallarına uygun şekilde sınıflara alındı.

Kentte toplam 3050 öğrenci, kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başladı.