Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede yağışlar da Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde düşecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Iğdır'da 2, Erzincan'da ise 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 5, Ağrı ve Erzincan'da 4, Tunceli ve Kars'ta 3, Erzurum'da 2, Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.

Ağrı'da cadde ve sokaklar karla kaplandı

Ağrı'da da gece başlayan ve sabaha doğru etkisini kaybeden yağış sonrası, cadde ile sokaklar karla kaplandı.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri yollardaki, esnaf da iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Bölgede bir süredir yağışın aralıklarla sürdüğü Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da da gece özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.