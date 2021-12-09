Belçika basınındaki haberlere göre, Mart 2016'da havalimanı ve bir metro istasyonunda düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarla ilgili davanın ne zaman başlayacağı açıklandı.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesinde 10 Ekim 2022'de başlayacağını duyurdu. Gelecek yıl başlayacak davada, saldırılarda yer aldıkları gerekçesiyle 10 kişi yargılanacak.

Davanın duruşmaları, geçici olarak mahkeme binasına dönüştürülen eski NATO karargahında yapılacak.

22 Mart 2016'da Zaventem Havalimanı ve şehir merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.