Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışların Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.