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Güncel
AA 18.10.2023 10:05

Doğanşehir Çarşısı için çalışmalara başlandı

Malatya'da, Kahramanmaraş depremlerinden etkilen Doğanşehir'de, kurulacak çarşı için sondaj çalışmasına başlandı.

Doğanşehir Çarşısı için çalışmalara başlandı
[Fotograf: AA]

Doğanşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut, depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in çarşısı için ilk sondaj çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçe merkezinde, sur alanı içinde kalan ve depremde yıkılan çarşı alanının Emlak Konut tarafından yeniden planlanıp, çarşı ve üstü konut olmak üzere, yapı rezerv alanı ilan edildiğini belirtti.

Doğanşehir Çarşısı için çalışmalara başlandı

Alanda, 11 değişik noktada yapılmak üzere sondaj çalışmalarının başladığını kaydeden Zelyurt, "6 Şubat depreminden sonra tamamen yıkılan esnaf çarşımızın bulunduğu sur içi 112 hektarlık alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı rezerv alanı ilan edilmiş. Bu yapı rezerv alanından sonra çarşı yapımı için sondaj çalışmaları başlamış olup, bu esnaf çarşının sondaj çalışmalarına müteakip 11 değişik noktada çalışma yapılacak. Sondajlar alındıktan sonra inşallah ilk temeller atılacak. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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