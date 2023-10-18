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Güncel
AA 18.10.2023 10:02

Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine, Bitlis'in Ahlat ilçesi yaptırılan cami ve Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı

Yurdun birçok yerinden hayırseverin de desteğiyle inşa edilen Şehit Eren Öztürk Cami ve Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun yapımı tamamlandı.

Kulaksız Mahallesi'ne yaptırılan cami ve Kur'an kursu, Öztürk'ün şehadetinin yıl dönümünde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılış töreni için ilçeye gelen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, şehit aileleriyle Ahlat Şehitliği'nde Öztürk'ün kabrini ziyaret etti.

Karaömeroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatan için canını feda eden şehit Eren Öztürk'ün anısını yaşatmak, aziz hatırasına layık bir hizmette bulunmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Cami ve Kur'an kursunun yapımına maddi ve manevi destekte bulunan bütün hayırseverlere teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Kur'an kursu ve camimiz, çocuklarımıza kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru şekilde öğrenme imkanı sunarak onları bilgiyle donatmanın ötesinde ahlaki değerlerle yoğurmayı hedeflemektedir. Gençlerimiz burada hem dini eğitim alacak hem de ahlaki değerlerle donanacaklar. Bilgiyle donanmış gençlerimiz ahlaki değerlere sahip bireyler olarak geleceğimizi şekillendirecekler. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, bıraktıkları mirası en iyi şekilde değerlendirmek, millet olarak birbirimize kenetlenmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde dualarımızı, şehidimiz Eren Öztürk'e, onun gibi fedakarlıkla hizmet veren tüm şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize adıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık İşleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise Öztürk'ün "şehit olursam adıma cami ve Kur'an kursu yaptırın" vasiyetinde bulunarak sadaka-i cariyenin en güzel örneğini tavsiye ettiğini belirtti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de cami ve Kur'an kursunun tamamlanmasıyla şehidin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Şehidin babası Kerem Öztürk ise 2019'da şehit olan oğlunun vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Vali Karaömeroğlu, daha sonra cami ve Kur'an kursunda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, din görevlileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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