Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğa tutkunlarının 15 kilometrelik tarihi yolculuğu
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu üyeleri "Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a" adını verdikleri rotada 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Eskişehirli doğa tutkunları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve şehir yaşamının stresinden kurtulmak için "Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans’a" adını verdikleri parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleriyle birlikte 50 kişinin katıldığı yürüyüş, 15 kilometre sürdü.
Zorlu yollardan geçilen parkurda Kütahya’nın İncik köyündeki Frig yerleşim alanları ve Bizans döneminden kalma bin 200 yıllık Kayzer Kalesi ziyaret edildi.
Etiketler: Doğal Yaşam Eskişehir
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