Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da tramvay hattı çalışması trafiğe sebep oldu
[Fotoğraf: AA]
T4 tramvay hattında yapılan çalışmalar, Topkapı civarında trafiğe neden oldu.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu’nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.
Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı şikayetçi.
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