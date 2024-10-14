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Güncel
AA 14.10.2024 13:28

Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan yaya hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan yaya hayatını kaybetti

Batman-Diyarbakır kara yolunun Dicle Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan N.Ö. (58) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Dicle Mahallesi mevkisinde dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye (58) çarpmış, ağır yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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