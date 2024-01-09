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Güncel
AA 09.01.2024 17:58

Diyarbakır'da zabıtadan fiyat listesi denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır'da zabıtadan fiyat listesi denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren işletmelerde fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında görünecek şekilde bulunması zorunluluğu kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

Ekipler, fiyat listeleri veya ürün etiketleri bulunmayan işletmelere 2 bin 200 liradan başlayan cezalar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları ALO 153 ve 175 telefon hatlarına bildirmelerini istedi.

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