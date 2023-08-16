Açık 39.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.08.2023 13:28

Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşak, sokak ve caddelerde dilenen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi

Zabıta Daire Başkanlığı ve Çocuk Şube Müdürlüğü, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Merkez ilçelerde bulunan kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tek başına dilenen ya da ailesi tarafından zorla dilendirilen çocuklar yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2023 yılı içerisinde dilencilik yapan 3 bin 457 kişiye müdahale eden ekipler, 35 bin 578 liraya el koydu.

Ekipler ayrıca 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilenen 132 kişiye 81 bin 444 lira idari para cezası kesti.

Zabıta Daire Başkanlığı, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Zabıta Daire Başkanlığı, dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Myanmar'da toprak kayması: 32 ölü
13:59
Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi
13:57
Akrebin soktuğu bebek yoğun bakımda
13:45
Rekor sıcaklığın ölçüldüğü Sarıcakaya'da hava bunaltıyor
13:54
Tunus'ta 630 düzensiz göçmen kurtarıldı
13:41
Türk ürünleri dünya marketlerine "GT Anadolu" markasıyla taşınacak
Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı
Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı
FOTO FOKUS
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ