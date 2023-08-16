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Güncel
İHA 16.08.2023 13:03

Kastamonu’da Temmuz ayında 493 konut satıldı

Kastamonu'da Temmuz ayında 493 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttığı görülürken, Temmuz ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 50. il oldu.

Kastamonu’da Temmuz ayında 493 konut satıldı

Kastamonu’da Temmuz ayında 493 adet konut satıldı. Bir önceki yılın aynına göre, yüzde 4,2 arttığı görülürken, konut satış sayısı bakımından 50. il oldu.

Ayrıca, Temmuz ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 60 adet olarak açıklanırken, ipotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 21 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 39 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Öte yandan, diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 433 adet oldu. Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 87,8 oldu.

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