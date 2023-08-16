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Güncel
İHA 16.08.2023 11:59

Kars’ta Temmuz ayında 334 konut satıldı

Kars’ta Temmuz ayında 334 konutun satışı yapıldı.

Kars’ta Temmuz ayında 334 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta 334 konut, Ağrı’da 257 konut, Iğdır’da 126 konut ve Ardahan’da Temmuz ayında 27 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli oldu.

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