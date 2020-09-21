Vali Münir Karaloğlu, vatandaşların trafikte daha konforlu ve duraksamadan devam edebilmesi için yol kontrol noktalarının kara yolunda araç trafiğini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, şehirler arası kara yollarında bulunan Yenişehir, Kayapınar-Pirinçlik, Ergani-Değirmendere, Hani-Merkez, Silvan-Bağdere, Bismil-Tepe, Çınar-TRT ve Aşağıkonak yol kontrol noktalarını çift taraflı olarak trafiğe açtı.

Yeni düzenlemeyle kara yolunda oluşturulan cepler sayesinde hem kontrollerin daha güvenli bir şekilde devam etmesi ve hem de trafiğin duraksamadan akması sağlandı.

Vali Karoloğlu'nun talimatıyla daha önce 5 yıl boyunca trafiğe kapalı olan valilik önündeki cadde de 23 Temmuz'da trafiğe açılmıştı.