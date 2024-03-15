Diyarbakır'da yetim aileler iftarda buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı vesilesi ile yetim ve öksüz ailelerini iftar programında buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste düzenlenen programda Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerle sohbet etti.

Talepleri dinleyen Zeliha Su, yetim ve öksüz çocukların yanında olacaklarını vurguladı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi de katıldı.