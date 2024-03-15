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Güncel
AA 15.03.2024 15:41

Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı

Ordu'da, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı.

Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan kurs kapsamında, Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı.

Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, çeşitli bölgelerden gelen antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Judo faaliyetlerinin kentte yapılmasını sağlayan ve kursu Ordu'da açan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür eden Genç, bir hafta boyunca eğitim alacak yeni antrenör adaylarına başarılar diledi.

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