Diyarbakır'da alınan bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda C.D. (22) gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.