Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de emniyet ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli Sınır Güvenliği
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