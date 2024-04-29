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Güncel
AA 29.04.2024 17:13

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 154 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 154 şüpheli yakalandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan 17 zanlı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. 137 şüpheli hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve denetimlerde, 164 kilogram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 bin lira ele geçirildi.

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